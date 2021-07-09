  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:34
150
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Почти 5 тыс. пациентов с коронавирусом находятся в реанимациях

0 0

Михаил Мурашко оценил количество инфекционных коек, занятых пациентами.

В России развернуто 220 тысяч больничных коек для пациентов коронавирусом. На данный момент занято около 180 тысяч из них. При этом около пяти тысяч человек находятся в реанимационных отделениях. Об этом рассказал глава Минздрава во время заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Количество коечной сети достаточно, она очень быстро адаптируется под запросы. Мы видим, что по стране увеличивается количество пациентов с тяжелым течением… занимает 22% нашей реанимационной коечной сети.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Лечение от коронавирусной инфекции по стране сейчас принимает свыше 776 тысяч человек. Все они находятся либо на домашней терапии, либо лежат в стационарах.

Попова напомнила, что люди от 18 до 49 лет наиболее уязвимы перед коронавирусом.

Фото и видео: Правительство России

Теги: минздрав, михаил мурашко
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии