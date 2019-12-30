Почти 50 тысяч петербуржцев окунулись в проруби в крещенские праздники

Купания прошли без происшествий.

Крещенские купания в Петербурге 18 и 19 января прошли без происшествий, сообщила пресс-служба городской МЧС. Двадцать две специально оборудованные купели приняли в свои воды почти 50 тысяч человек, у каждой проруби дежурили почти две сотни спасателей и 41 единица спецтехники.

Слишком теплая для зимы погода не позволила оборудовать привычные купели на льду, поэтому спасателям и силовикам пришлось патрулировать акваторию Петербурга и следить за самовольными купаниями людей в неподходящих местах.

Ранее мы рассказывали, что в Тихвине река подтопила семь придомовых территорий.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС