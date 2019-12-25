Почти 50% работодателей не намерены поднимать зарплату сотрудникам в спб

Остальные руководители намерены увеличить размер окладов и премий, либо только премий.

В 2023 году 52% работодателей в Северной столице не намерены поднимать зарплаты сотрудникам. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы hh.ru на основании проведённого исследования.

Намереваются увеличить заработок сотрудников 45% руководителей-респондентов, причём 32% из них повысят размер окладов и премий, а 27% прибавят только премии.

По словам главного эксперта hh.ru по рынку труда, руководителя направления клиентской эффективности Натальи Даниной, к росту заработных плат ведёт высокая конкуренция за кадры. При этом нехватка сотрудников часто ограничивает возможность производства.

Ранее мы сообщили о том, что работники оборонных предприятий смогут проходить диспансеризацию на производствах.

Фото: Piter.TV