Почти 50% работодателей не намерены поднимать зарплату сотрудникам в спб

В 2023 году 52% работодателей в Северной столице не намерены поднимать зарплаты сотрудникам. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы hh.ru на основании проведённого исследования.
Намереваются увеличить заработок сотрудников 45% руководителей-респондентов, причём 32% из них повысят размер окладов и премий, а 27% прибавят только премии.
По словам главного эксперта hh.ru по рынку труда, руководителя направления клиентской эффективности Натальи Даниной, к росту заработных плат ведёт высокая конкуренция за кадры. При этом нехватка сотрудников часто ограничивает возможность производства.
Ранее мы сообщили о том, что работники оборонных предприятий смогут проходить диспансеризацию на производствах.
Фото: Piter.TV
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