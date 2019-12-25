Почти 50 кубометров снега вывезли в среду с улиц Петербурга

Для борьбы с гололедицей накануне использовали 1579 кубоментов солевого раствора и 135 тонн песко-соляной смеси.

Дорожные специализированные предприятия Комитета по благоустройству вывезли 18 ноября с петербургских улиц 48 м3 снега. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Для борьбы с гололедицей накануне использовали 1579 кубоментов солевого раствора и 135 тонн песко-соляной смеси. Из--звы выпавшего с утра снега на улицы города вышло более 650 единиц уборочной техники и более 1300 дворников.

Особое внимание при снегопадах и гололедице уделяется набережным, мостам, пешеходным переходам, а также опасным спускам и подъемам на путепроводах или возвышенностях.

В четверг, 19 ноября улицы Петербурга приводят в порядок 632 уборочные машины и 1300 работников ручного труда.

Синоптики уверены, что теплая зима в Петербурге не повторится.

Фото: Piter.tv