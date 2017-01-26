Около 40 % квартир в Москве и Петербурге покупают приезжие

Большим спросом у иногородних покупателей пользуются однокомнатные квартиры.

Специалисты посчитали, какова доля региональных покупателей на рынке жилья в Петербурге, Москве и Московской области. Оказалось, что во втором квартале 2018 года 38 % всех покупок приходится на иногородних. В первом квартале эта цифра составляла 31 %. Об этом сообщает "Фонтанка".

По словам экспертов, большим спросом у приезжих пользуются однокомнатные квартиры в районах с развитой транспортной инфраструктурой. Объем таких сделок составляет 42 %. Реже иногородние покупают двух- и трехкомнатные квартиры. На них приходится 33 % от всех заключенных сделок. Квартирами-студиями интересуется только 11 % покупателей.

Ранее мы писали, что петербургские застройщики сдали в июне 89 домов на 1301 квартиру.

Фото: pixabay.com