Почти 3,5 млрд рублей направят на "ковидные" доплаты медикам в силовых структурах

Кабмин РФ отправит докторам средства на надбавки к оплате труда.

Почти 3,5 млрд рублей направит российское правительство на "ковидные" доплаты медикам в силовых структурах (МВД, военных частях и других ведомствах). Соответствующее заявление на заседании президиума Координационного совета сделал глава кабинета министров Михаил Мишустин. По указу президента Владимира путина специалисты, работающие с зараженными ковидом пациентами, получают надбавки к заработной плате.

Правительство дополнительно направит почти 3,5 млрд рублей на специальные социальные выплаты медикам, которые работают в военных частях, органах внутренних дел, противопожарной службе и других ведомствах. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник напомнил коллегам о том, что венные доктора как и гражданские медики, находятся на сегодняшний день на передовой борьбы с инфекцией. Мишустин поручил профильным министерствам как можно быстрее разобраться с вопросом получения выплат врачам.

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Фото и видео: Правительство России

