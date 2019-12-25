Почти 300 заявок о пропаже людей в Ленобласти поступило в "ЛизаАлерт" в октябре

Однако поиски в лесу сократились втрое, по сравнению с октябрём 2020 года.

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" отчитался о работе в октябре. Как рассказали волонтеры, поиски в лесу сократились втрое, по сравнению с октябрём 2020 года.

В то же время количество поступающих на горячую линию организации заявок постоянно растёт: 299 поисков за месяц, из которых каждый третий срочный. Живыми нашли 216 человек, погибшими – 12. Ещё 26 человек так и не нашли, 36 заявок оказались не подтверждены.

Все пропавшие и до сих пор не найденные находятся в отдельном альбоме в группе "ВКонтакте". Тех, кто узнал кого-то из них, просят позвонить на горячую линию: 8-800-700-54-52.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер