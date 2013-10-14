Почти 2 млн человек посетили ГМЗ "Павловск" в 2023 году

Речь идет о проданных билетах, льготные посещения не включены в статистику.

В ходе пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" директор ГМЗ "Павловск" Вера Дементьева заявила, что музей-заповедник в 2023 году посетили 1,9 млн человек. Об этом рассказали в пресс-службе "Павловска" 12 декабря.

Этот год мы встретили удивительными итогами. На сегодняшний день мы отметили 1 млн 903 тыс. посещений. Такого количества не было в доковидные времена. Честно говоря, для нас такая посещаемость удивительна. Вера Дементьева, директор ГМЗ "Павловск"

В частности, в Павловском парке побывали 1,2 млн посетителей, а в дворце – более 693 тыс. Речь идет о проданных билетах, льготные посещения не включены в статистику. На вторую категорию приходится 58% от всех доходов учреждения.

Кроме того, Вера Дементьева отметила, что для детей в новогодние каникулы пройдет праздничка елка, а к январю готовится специальная программа. Сейчас музей-заповедник нацелен на расширение аудитории – привлечение подростков.

Ранее на Piter.TV: в Павловском дворце открылась выставка, рассказывающая о жизни княгини Елены Павловны.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Павловск"