Почти 130 малых городов России могут исчезнуть

Исследование проведено по госзаказу федеральных властей страны.

В России порядка 129 малых городов, в которых в общем количестве проживают 3,4 миллиона человек, могут исчезнуть на фоне отрицательных демографических тенденций и снижения занятости населения. Соответствующие данные привели журналисты газеты "Известия" со ссылкой на исследование экспертов РАНХиГС, проведенного в рамках государственного заказа аппарата федерального правительства. В СМИ указали, что речь идет о городах с местным населением менее 50 тысяч человек. За последние десять лет их численность снизилась на 314,5 тысяч человек. Наибольшее сокращение регистрировалось в северных угольных, металлургических и лесопромышленных пунктах. Авторы исследовательской работы пояснили, что на текущий момент наибольшему риску ликвидации подвержен ряд городов в Брянской, Новгородской, Кировской областях и Красноярском крае.

Экспертно-аналитические материалы поступили в аппарат правительства Российской Федерации, в настоящее время ведется их экспертная проработка. правительство РФ

Социологи заметили, что в малых городах не хватает внутренних ресурсов для развития,а в связи с большим количеством малых городов также сложно равномерно распределить внешние ресурсы. Также уменьшение численности население связано со снижением трудовой занятости и уменьшением числа представителей малого и среднего бизнеса. Эксперты предложили выходы из ситуации. Они считают, что развитию поможет специализация городов на конъюнктурных отраслях, а также выгодное транспортно-географическое положение, естественный или миграционный прирост населения.

Северная столица вошла в тройку лидеров по дороговизне входа в семейную ипотеку.

Фото: pxhere.com