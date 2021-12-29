Сотрудники "Кошкиспас" рассказали о необходимости оперативного спасения животных зимой

Отряд спас не только котов, но и барсука, летучих мышей, бурундука, питона, тюленя, енота и рысь.

В понедельник, 24 января, служба спасения животных "Кошкиспас" поделился с телеканалом "Санкт-Петербург" итогами работы в минувшем году.

Среди четырех тысяч заявок оказались также барсук, летучие мыши, бурундук, питон, тюлень, енот, рысь. Последняя была домашним животным, ее давно отловили браконьеры, а от новых хозяев она сбежала в начале года.

По словам руководителя службы Татьяны Скородумовой, особенно в помощи спасателей животные нуждаются зимой. В случае, если домашнее животное сбежало, необходимо сразу звонить 112 или в нашу службу.

Отметим, что все сотрудники "Кошкиспаса" являются добровольцами, и у каждого есть своя работа, а животным помогают в свое свободное время, однако многие из сотрудников уже могут называть себя профессионалами – они получили официальный статус спасателей, пройдя аттестацию МЧС.

Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум