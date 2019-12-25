Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для смартфона

Это может навредить самому телефону и открыть доступ злоумышленникам к персональным данным.

Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал, почему нельзя пользоваться чужой зарядкой для смартфона. По словам специалиста, это может навредить самому телефону, а также открыть доступ злоумышленникам к персональным данным и важной конфиденциальной информации. Об этом пишет агентство "Прайм".

Коган посоветовал заряжать смартфон только оригинальным зарядным устройством и не пользоваться дешевыми китайскими копиями. Они могут отличаться по вольтажу, интервалу и частоте напряжения. Поддельная зарядка может спровоцировать пожароопасную ситуацию и вывести из строя адаптер смартфона или программное обеспечение, которое следит за уровнем заряда гаджета.

Также "не родные" зарядки, как и общественные wifi-сети, могут стать шлюзом для доступа хакеров к личной информации и финансовым данным. Опытный специалист может получить полный доступ к устройству и впоследствии убрать следы своего присутствия. Фактически злоумышленник получает смартфон в полное свое распоряжение, как будто у него есть к нему пароль.

В зоне особого риска находятся пользователи, которые используют для подзарядки своих телефонов общественные USB-станции. Они могут незаметно для администраторов подвергнуться манипуляции со стороны хакеров.

При этом эксперт просит не быть параноиками. Нет ничего плохого в том, чтобы попросить зарядку у своих друзей, которых вы хорошо знаете, или наоборот одолжить им свое устройство.

Ранее мы писали, что приложения банков могут представлять опасность утечки данных.

Фото: pixabay.com