Стало известно почему социальная сеть "ВКонтакте" не работает

Стала известна причина из-за чего не работает популярная социальная сеть "ВКонтакте".

Сегодня, 16 февраля приложение и сайт социальной сети “ВКонтакте” работают с перебоями. По предварительной информации, социальная сеть "лагает" из-за сбоя на сервере.

Почему не работает соцсеть "ВКонтакте"

В пресс-службе "Вконтакте" сообщили, что многие пользователи сети не могут воспользоваться ею в связи с временными трудностями. Ранее уже случались подобные ситуации и большинство пользователей паниковали по этому делу. Последний крупный сбой во "ВКонтакте" произошел 25 августа 2017 года. Представители популрной соцсети тогда объяснили неудобства "плановыми работами по улучшению сервиса".

Во время неисправности сервера на запрашиваемой странице появлялась картинка болеющим псом.