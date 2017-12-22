Победительница шоу "Пацанки" рассказала на что потратит полмиллиона

Журналистам PiterTV удалось лично пообщаться с новоиспеченными леди и взять интервью. Победительница второго сезона шоу "Пацанки" поделилась тем, на что потратит выигранные деньги - полмиллиона рублей.

Во-первых, мне его еще не выплатили. Во-вторых, я выигрыш как и планировала, так и планирую его отложить на обучение в Германии. Хочу улететь в Героманию и там на мультипликатора отучиться и все. Лепка, рисование, делать мультики хочу.