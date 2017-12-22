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Вчера, 20:21
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Победительница шоу "Пацанки" рассказала на что потратит полмиллиона

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В Петербурге состоялась фан-встреча с участницами нашумевшего шоу телеканала "Пятница" - "Пацанки". Культурная столица стала финальной точкой, завершающей тур "Пацанки в твоём городе". За месяц девушки посетили 10 городов.

Журналистам PiterTV удалось лично пообщаться с новоиспеченными леди и взять интервью. Победительница второго сезона шоу "Пацанки" поделилась тем, на что потратит выигранные деньги - полмиллиона рублей.

 

Во-первых, мне его еще не выплатили. Во-вторых, я выигрыш как и планировала, так и планирую его отложить на обучение в Германии. Хочу улететь в Героманию и там на мультипликатора отучиться и все. Лепка, рисование, делать мультики хочу.

 

Татьяна Бурая, победительница 2-го сезона шоу "Пацанки"

 

Видео и фото - PiterTV 
 

Теги: бурошенко , пацанки , татьяна бурая
Категории: Новости СПб

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