Альфонсо Куарон стал лучшим режиссером на церемонии Оскар в 2019 году

Вторая статуэтка за вечер ушла Альфонсо Куарону.

В номинации на кинопремию Оскар в 2019 году было представлено пять претендентов. В списке значились создатели "Фаворитки", "Власти", Черного клановца" и "Холодной войны".

Победа по версии американской киноакадемии досталась режиссеру "Ромы", мексиканцу Алфонсо Куарону. На 91-ой церемонии Оскар он получил сразу две награды. Первая была за номинацию "лучший оператор". Отдлельо ледует отметить, что фильм "Рома" уже признан лучшей картиной на иностранном языке.

Фото: Instagram/theoscarworld