Альфонсо Куарон стал лучшим режиссером на церемонии Оскар в 2019 году

В номинации на кинопремию Оскар в 2019 году было представлено пять претендентов. В списке значились создатели "Фаворитки", "Власти", Черного клановца" и "Холодной войны".
Победа по версии американской киноакадемии досталась режиссеру "Ромы", мексиканцу Алфонсо Куарону. На 91-ой церемонии Оскар он получил сразу две награды. Первая была за номинацию "лучший оператор". Отдлельо ледует отметить, что фильм "Рома" уже признан лучшей картиной на иностранном языке.
Фото: Instagram/theoscarworld
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