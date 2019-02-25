Победитель лучший короткометражный анимационный фильм оскар 2019

Победу киноакадемия Америки отдала "Бао".

Лучшим короткометражным анимационным фильмом в 2019 году признана работа "Бао". Анимационный фильм создан режиссером Доми Ши. Короткометражка показывалась в кинотеатрах перед премьерой второй части "Суперсемейки", также представленного в одной из номинации на Оскар в 2019 году, но которой так и не удалось получить статуэтку.

Как известно, студия Pixar славится глубоким смыслом в своих, казалось бы, детских мультфильмах. Не исключением стала и короткометражка "Бао", сделанная первым режиссером-женщиной в Pixar и повествующая о взаимоотношения маленького пельмешка и его мамы. Тема слишком заботливой мамы очень часто поднимается в современном кино и, казалось бы, уже нечего добавить к уже сказанному. Однако Pixar как всегда оказался на высоте и на примере маленького пельмешка бао-цзы （包子）показывает всю глубину нежной любви матери к своему маленькому сокровищу.

Кстати в китайском языке слог "бао" означает не только пельмешек, но и сокровище (宝). Рядовому зрителю может остаться неизвестной одна из граней смысла мультфильма. Дело в том, что до проведения Дэн Сяопином "Политики реформ и открытости" китайские дети во всем слушались своих родителей и будущих невест для своих чад выбирали родители. Лишь с 80-х годов прошлого века Китай по-настоящему открылся миру и китайская молодежь стала гораздо более свободной и теперь часто не слушается мам и пап, что, конечно же, причиняет боль сердцам родителей. В современном Китае проблема взаимоотношений родителей и детей стоит как нельзя остро, и китайский режиссер в своем мультфильме решила показать, насколько похожи дети Поднебесной в своих проблемах на европейцев.

Каждой маме хочется, чтобы ее сокровище всегда было с ней, однако не всегда получается именно так. Но Pixar говорит нам, что, несмотря на всю боль разлуки с ребенком, дети всегда возвращаются домой и сердце родителей может быть спокойно, ведь самое главное в жизни это любовь и семья.

Еще одним номинантом на премию остался мультфильм "Выходные", созданный амекриканцем Trevor Jimenez. Работа рассказывает историю мальчика, вынужденного метаться между двумя семьями после развода родителей. Переживания ребенка выражаются в виде снов, которые перемешиваются в сознании героя с реальностью.

Короткометражный мультик "Один маленький шаг" стал совместной работой США и Китая. Режисерами выступили Andrew Chesworth и Bobby Pontillas. Короткометражка пытается заставить зрителя мечтать по крупному, объясняя, что великие свершения поддаются только тем, кто метит высоко.

Режиссер Луиз Багнэлл осталась всего лишь лауреатом премии Оскар в 2019 году, не получив завыетную награду. Ее "Поздний полдень" повествует о пожилой женщине, которая вспоминает прошедшую жизнь. Она заново переживает моменты, которые казалось бы, произошли давно, и благодаря этому переоценивает собственную жизнь.

Оскар не покорился еще одному номинанту: "Поведению животных", созданному канадцами Дэвидом Файном и Элисон Сноуден.

Фото и видео: YouTube