Победитель за лучший игровой короткометражный фильм Оскар 2019

Победу одержала "Кожа".

Лучшим игровым короткометражным фильмом на церемонии Оскар признана "Кожа". Американец Гай Наттив создал рассказ о казалось бы безобидном событии: темнокожий продавец в магазине улыбнулся 10-летнему белому мальчику. Однако, это создало проблемы для местных группировок.

Работа номинанта Винсента Ламба переведена на русский язык как "Задержание". Оригинальное название - Detainment. Фильм снимался на территории Великобритании и Ирландии. Режиссер создал короткий метр, основанный на душераздирающей истории про детей-убийц. На самом деле подобная история произошла в 1993 году. Десятилетние Джон Венеблс и Роберт Томпсон похитили, а затем убили двухлетнего малыша.

Еще одна короткометражка Fauve рассказывает о двух мальчиков, которые испытывают силу друг друга, играя в заброшенном карьере. В какой-то момент они заходят слишком далеко и ставки становятся чрезмерно высоки. Режиссером выступил канадец Джереми Комте.

Канадка Марианна Фарли представила на Оскар короткометражную работу Marguerite.

Завершил парад лауреатов испанский режиссер Родриго Сорогойен, создавший короткометражку Mother (Maadre). О последней работе практически ничего неизвестно. Трейлер представляет собой обездвиженую паномару на фоне которого за кадром разворачивается диалог.

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