В здании Духовной академии на Обводном канале начнут проводить экскурсии

Пока что дата первой экскурсии обсуждается с руководством академии.

В ближайшее время по зданию Санкт-Петербургской духовной академии на набережной Обводного канала, 17 запустят экскурсионный маршрут. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал руководитель проекта "Открытый город" Антон Иванов.

Мы уже договорились с епископом Силуаном о том, что это может быть интересное сотрудничество и для наших участников, и для самой академии. Антон Иванов, руководитель проекта "Открытый город"

Пока что дата первой экскурсии обсуждается с руководством академии.

Кот Сигизмунд 13 и 17 августа проведет экскурсию по Эрмитажу в TikTok.

Фото: ВКонтакте / Академия на Неве