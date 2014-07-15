В здании Духовной академии на Обводном канале начнут проводить экскурсии

В ближайшее время по зданию Санкт-Петербургской духовной академии на набережной Обводного канала, 17 запустят экскурсионный маршрут. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал руководитель проекта "Открытый город" Антон Иванов.
Мы уже договорились с епископом Силуаном о том, что это может быть интересное сотрудничество и для наших участников, и для самой академии.
Антон Иванов, руководитель проекта "Открытый город"
Пока что дата первой экскурсии обсуждается с руководством академии.
Кот Сигизмунд 13 и 17 августа проведет экскурсию по Эрмитажу в TikTok.
Фото: ВКонтакте / Академия на Неве
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