Кот Сигизмунд проведет экскурсию по Эрмитажу в TikTok

Уже сегодня в 20:00 состоится экскурсия по парадным залам Зимнего дворца.

Эрмитаж проведет экскурсии в TikTok, гидом в которых выступит кот Сигизмунд. Об этом представители музея сообщили в социальной сети.

Эфиры состоятся 11 августа (20:00), 13 августа (20:00) и 17 августа (19:00). Уже сегодня в 20:00 состоится экскурсия по парадным залам Зимнего дворца. Кот Сигизмунд впервые обретет голос и будет рассказывать о легендарном музее.

Государственный Эрмитаж завел аккаунт в TikTok в середине июля. Один из первых роликов уже собрал более 3 миллионов просмотров.

В июле в Эрмитаже показали "Прекрасную садовницу" Рафаэля. Картина останется в Аполлоновом зале на 2 месяца, до 19 сентября.

Видео: TikTok / @hermitage.museum