По улице Чайковского тушат крупный пожар в жилом доме

Пожарным пришлось вызывать усиления из-за разрастания пожара в жилом доме.

Около 6 утра 13 сентября в дежурную часть МЧС по Санкт-Петербургу поступило сообщение о возгорании жилого дома. Пожар охватил дома номер 31 по Чайковской улице.

Спасатели определили, что очаг возгорания начался с крыши. Из здания эвакуировали 20 человек. Дом полностью обесточили. Общая площадь аварии составила 100 кв.метров.

Через пять минут после приезда спасателей ранг пожара был повышен до №1БИС. В настоящее время на месте работают 76 человек личного состава и 21 спецмашина. Очевидцы сообщают, что около здания находятся не сколько машин скорой помощи. Информации о пострадавших пока что нет.

И-за пожара временно изменен маршрут 15 троллейбуса. Транспорт развовачивается на Владимирской площади.

Видео: Instagram/kondratievaekaterina