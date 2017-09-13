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По улице Чайковского тушат крупный пожар в жилом доме

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Пожарным пришлось вызывать усиления из-за разрастания пожара в жилом доме.

Около 6 утра 13 сентября в дежурную часть МЧС по Санкт-Петербургу поступило сообщение о возгорании жилого дома. Пожар охватил дома номер 31 по Чайковской улице. 
 
Спасатели определили, что очаг возгорания начался с крыши. Из здания эвакуировали 20 человек. Дом полностью обесточили. Общая площадь аварии составила 100 кв.метров. 
 
Через пять минут после приезда спасателей ранг пожара был повышен до №1БИС. В настоящее время на месте работают 76 человек личного состава и 21 спецмашина. Очевидцы сообщают, что около здания находятся не сколько машин скорой помощи. Информации о пострадавших пока что нет. 
 
И-за пожара временно изменен маршрут 15 троллейбуса. Транспорт развовачивается на Владимирской площади. 
 
Видео: Instagram/kondratievaekaterina
Теги: пожар , эвакуация
Категории: Новости СПб

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