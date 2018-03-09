По улице Бадаева сгорела квартира одинокой пенсионерки

В Невском районе пожарные ликвидировали пламя в жилом помещении.

В Невском районе вечером 8 марта произошел серьезный пожар. Горела квартира в многоэтажном доме по улице Бадаева. Спасатели приехали на место через три минуты после вызова. Очевидцам удалось заснять работу специалистов на месте возгорания.

Местная жительница рассказала Piter.tv, что около пострадавшего дома 8 корпус 1 собралось много зевак. Однако, петербуржцы не догадались сообщить в экстренные службы об инциденте. нашей собеседнице пришлось самостоятельно вызывать ГУ МЧС.

Наш источник сообщил, что пожар начался на втором этаже во второй парадной. По предварительной версии причиной могла стать непотушенная сигарета. Мобильный корреспондент отметила, что многие жильцы курят на балконах, а после кидают “бычки” вниз. Такое обращение с опасными отходами могло вызвать горение.

В настоящее время сведений о пострадавших пока что не поступало. Скорее всего, владельцев квартиры не было дома, когда произошел пожар.

Фото и видео: Piter.tv

