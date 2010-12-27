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Новости Картина дня
На "синей" ветке давки: поезда от "Техноложки" до "Парнаса" идут с увеличенным интервалом
Сегодня, 9:43
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lesjasap
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На "синей" ветке давки: поезда от "Техноложки" до "Парнаса" идут с увеличенным интервалом

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Поезда от "Техноложки" до "Парнаса" идут с увеличенным интервалом.

Как стало известно, на синей ветке метрополитена по техническим причинам электропоезда идут с увеличенным интервалом. Такая ситуация наблюдается от станции “Технологический институт” до “Парнаса”.
 
Пассажиры отмечают, что на платформах станций наблюдаются давки. Поезда следуют друг за другом  задержкой в четыре минуты. Среднее время нахождения в дороге увеличивается на 15-20 минут. 
 
До станции “Технологический институт” поезда идут по графику. На “Московской” сеть в вагон уже затруднительно, многие не попадают в поезд в первого раза.
 
Петербуржцев просят быть бдительнее, так как при большом столпотворении людей активизируются карманники.
Теги: метро , парнас , петербургский метрополитен , синяя ветка , технические причины , технологический институт , техноложка
Категории: Новости СПб Картина дня

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