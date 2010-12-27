По произведению Стивена Кинга снимут хоррор "Детки в клетки"

По рассказу Стивена Кинга снимут полнометражный фильм. На этот раз экранизируют хоррор "Детки в клетки".

Произведение писателя Стивена Кинга "Детки в клетки" готовят к экранизации. Рассказан был впервые опубликован в 1972 году.

Сценаристом и режиссером фильма станет Шон Картер. Недавно он завершил работу над своим фильмом - "Взлом". Продюсерами картины выступят Крэйг Флорес, Никола Картье и Шрирам Дас. Книги Стивена Кинга не раз экранизировались в Голливуде. Фильмы были сняты по следующим произведениям: "Кэрри", "Сияние", "Зеленая миля".

"Эстетика произведений Стивена Кинга с детства запала мне в душу. Мне не терпится воплотить рассказ "Детки в клетки" в полнометражный фильм", - сообщил Шон Картер.

По сюжету хоррора "Детки в клетки" Мисс Сидли - очень строгая учительница. Она уже немолодая и ей приходится носить корсет, чтобы спина не сломалась во время ходьбы. В её классе никто не хулиганит даже за спиной, она видит все, что отражается в её очках и сразу же наказывает лентяя или шалуна. Но постепенно с ней начинают происходить странные вещи: ученик за спиной превратился в уродливое существо, две девочки принимают нечеловеческий облик. Постепенно страх перед детьми усиливается. Ей кажется, что все её ученики одержимы демонами.

Напомним, что недавно вышел фильм по книге "Оно", после которого появились фотографии с митинга клоунов в Петербурге против фильма "Оно".