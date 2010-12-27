Появились фотографии с митинга клоунов в Петербурге против фильма "Оно"

Артисты объединения "Комик-трест" пришли к стенам ЗакСа Санкт-Петербурга, чтобы высказать свои "фи" американскому фильму "Оно".

Сегодня днем, 7 сентября, в Санкт-Петербурге прошла серия одиночных пикетов против фильма "Оно". Участниками протестной акции стали артисты объединения "Комик-трест". Примерно в 18 часов дня трое клоунов с яркими костюмами и транспарантами встали у стен Законодательного Собрания Северной столицы. Клоуны простояли под дождем почти целый час. Судя по надписям на плакатах и костюмах клоунов, они требовались добиться отмены показа фильма ужасов "Оно" в кинотеатрах Санкт-Петербурга.

"Оно - не тонет", "Оно несмешно", - вот лишь некоторые из лозунгов, под которыми проходила протестная акция. Отметим, что мероприятие заинтересовало полицию. К клоунам подошел сотрудник МВД, который переписал личные данные протестующих и позволил им продолжить акцию.

Ранее мы писали, что клоуны и депутаты взбунтовались против выхода в прокат фильма "Оно" по Стивену Кингу. Артисты назвали аморальным и оскорбительным образ клоуна-убийцы, который является главным антигероем новой киноленты.

Фото: Instagram, tanya.kondakova