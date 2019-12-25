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По пути в госпиталь "Ленэкспо" из скорой сбежала больная коронавирусом
Сегодня, 10:18
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Alena_Zinovieva

По пути в госпиталь "Ленэкспо" из скорой сбежала больная коронавирусом

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В настоящее время местонахождение женщины неизвестно.

В Петербурге ведут розыск 31-летней жительницы Невского района, которая сбежала из машины скорой помощи по пути во временный госпиталь "Ленэкспо". Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

У женщины обнаружили коронавирусную инфекцию. Скорую помощь вызвала подруга больной. Пациентку решили госпитализировать.

В настоящее время местонахождение больной неизвестно. Установлено, что в ее собственности находится автомобиль марки Kia. Подруга женщины на связь также не выходит.

Ранее в Комздраве Петербурга назвали число отданных под КОВИД коек.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, ленэкспо, сбежала
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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