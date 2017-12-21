По дороге в Петербург исчезла машина с тонной морошки

В Петербурге пропал грузовик с тонной ягоды.

В полицию обратился генеральный директор компании, которая занимается оптовой торговлей продуктов питания. Мужчина сообщил, что у него пропал грузовик с ягодой в брикетах. Известно, что машина отправилась из Мурманской области в сторону Санкт-Петербурга, но исчезла по пути.

Дальнобойщик перевозил в Северную столицу почти тонну морошки. Еще днем 23 января 37-летний водитель должен был добраться до пункта назначения, однако, он так и не вышел на связь. В последний раз экспедитор звонил владельцу груза 24 января, рассказал, что он уже находится в Петербурге. После этого мужчина трубку не брал.

В деле разбираются правоохранительные органы.