Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
По дороге в Петербург исчезла машина с тонной морошки
Сегодня, 10:12
0
lesjasap
654

По дороге в Петербург исчезла машина с тонной морошки

0
 
 

В Петербурге пропал грузовик с тонной ягоды.

В полицию обратился генеральный директор компании, которая занимается оптовой торговлей продуктов питания. Мужчина сообщил, что у него пропал грузовик с ягодой в брикетах. Известно, что машина отправилась из Мурманской области в сторону Санкт-Петербурга, но исчезла по пути.
 
Дальнобойщик перевозил в Северную столицу почти тонну морошки. Еще днем 23 января 37-летний водитель должен был добраться до пункта назначения, однако, он так и не вышел на связь. В последний раз экспедитор звонил владельцу груза 24 января, рассказал, что он уже находится в Петербурге. После этого мужчина трубку не брал.
 
В деле разбираются правоохранительные органы.
Теги: дорога , исчезновение груза , морошка , мурманская область , тонна ягоды
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5