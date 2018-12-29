По Петроградке ночью ДПС гнались на нарушителем

О погоне заявили петербуржцы, живущие в центре Северной столицы.

На Петроградской стороне в Петербурге в ночь на 15 января правоохранительные органы устроили погоню за подозреваемым. В результате злоумышленник был пойман ценой одного разбитого экипажа. Такие сведения передают очевидцы происходящего в социальных сетях.

По данным местных жителей, гонка завершилась около Красина, на 19-ой линии, по набережной Лейтенанта Шмидта. Отряды ДПС мчались за нарушителем на "Поло GT" по территории Петроградского района и Васильевского острова. Также по информации от свидетелей событий, повреждены несколько личных автомобилей населения.

На данный момент причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб