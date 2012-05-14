Петербургский автобус продолжил маршрут после пожара в салоне

Трудолюбивого водителя не смутило недавнее ЧП.

Вечером 20 ноября некоторые петербуржцы совсем не ожидали доехать до дома на пережившем недавний пожар автобусе. Транспорт с маршрута №185 пропах гарью и был покрыт плотным слоем белого порошка на сиденьях и полу. По словам пассажиров этого рейса, водитель сказал, что "небольшой" беспорядок в салоне случился после несильного пожара. Белая пыль, вероятно, это работа порошкового огнетушителя.

Почему автобус продолжил поездки после пусть и небольшого, но ЧП, Piter.TV попытался выяснить у организатора перевозок, а именно у компании ООО "Вест-Сервис", в хозяйстве которой и находится маршрут №185. Первый звонок от редакции в организации приняли, но не ответили. Второй наш звонок на горячей линии сбросили.

Ранее мы показывали, как на перекрестке Кузнецова и Ленинского столкнулись Kia Ceed и Škoda.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное / ВКонтакте