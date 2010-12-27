В день города по Невскому проспекту пройдут четыре слонихи и дрессировщики

Петербург отпразднует "свой" день парадом слонов.

День города Петербург отметит парадом слонов. Шествие пройдет по центральной улице города - Невскому проспекту. В нем также будут задействованы дрессировщики Алекс и Кристиан Гертнеры и костюмированные персонажи гастролирующего цирка Чинизелли. Акция начнется в полдень 27 мая.

После Невского, четыре слонихи промаршируют по мосту Белинского, набережной реки Фонтанки, дойдут до Михайловской улицы, затем через площадь Искусств вернутся к зданию цирка. В общей сложности животные предстанут перед жителями Северной столицы на час.

Отметим, что таким необычным способом завершится международный фестиваль цирковых искусств "На Фонтанке". В мероприятии примут участие цирковые представители Китая, КНДР, Украины, Германии, Португалии, Бельгии и Туркмении. Заявлено выступление более сотни артистов.

Фото: Pixabay.com