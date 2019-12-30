По Ладожскому мосту прошел танк Т-60

Фанаты "Зенита" устроили акцию, посвященную 77-й годовщине прорыва блокады в Ленинграде

Вечером 18 января фанаты "Зенита" провели акцию, посвященную 77-й годовщине прорыва блокадного кольца Ленинграда. Участники поделились видео в социальной сети "Вконтакте".

На записи видно, как по Ладожскому мосту едет полноразмерный макет танка Т-60 с флагом сине-бело-голубых, а фанаты петербургского "Зенита" размахивают фаерами. Проезжавшие мимо автолюбители переживали, что болельщики могут повредить машины.

Мнения пользователей соцсетей разделились. Некоторые остались недовольны: "закупить гречи и тушенки, да раздавать старикам на улице - это акция... а сжечь деньги (потратить на фаеры) - это показуха...", — пишет петербуржец. Однако тех, кому акция пришлась по душе, тоже много: "Красавцы ребятки! Они все помнят и всегда на все памятные даты делают перформанс", — отмечает другой пользователь.

Флешмоб проходил на 40-м километре трассы "Кола", на мосту через Неву. В этот день в 1943 году в ходе операции "Искра" соединились войска Ленинградского и Волховского фронтов, прорвав вражеское оцепление вокруг осажденного города.

Ранее мы сообщали, что глава страны посетил трехмерную панораму, посвященную Великой Отечественной войне.

Фото: landscrona.ru

Видео: "Вконтакте" / "Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург".