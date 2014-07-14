По Крымскому мосту вновь могут ездить автомобили

Движение для машин было закрыто в связи с проведением технологических работ.

Автомобилисты снова могут ездить по мосту через Керченский пролив. Крымский мост открыли. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Напомним, ранее движение для машин было закрыто в связи с проведением технологических работ. Водителей попросили временно отказаться я от поездок в этот период из Крыма в Краснодарский край и обратно, но теперь ограничение сняли.

Ранее на Piter.tv: эксперты прокомментировали закрытие прохода в Азовское море для иностранных судов. Поскольку вероятность повторного теракта на переправе по-прежнему сохраняется, необходимо максимально обезопасить её.

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