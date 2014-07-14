  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
По Крымскому мосту вновь могут ездить автомобили
Сегодня, 18:40
114
mapero Добавить в Яндекс.Новости

По Крымскому мосту вновь могут ездить автомобили

0 0

Движение для машин было закрыто  в связи с проведением технологических работ.

Автомобилисты снова могут ездить по мосту через Керченский пролив. Крымский мост открыли. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Напомним, ранее движение для машин было закрыто  в связи с проведением технологических работ. Водителей попросили временно отказаться я от поездок в этот период из Крыма в Краснодарский край и обратно, но теперь ограничение сняли. 

Ранее на Piter.tv: эксперты прокомментировали закрытие прохода в Азовское море для иностранных судов.  Поскольку вероятность повторного теракта на переправе по-прежнему сохраняется, необходимо максимально обезопасить её.

Фото: Pxhere

Теги: крым, крымский мост, открыли движение автомобилей, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии