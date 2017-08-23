По Челябинску прошелся черный смерч

Огромный вихрь размером с многоэтажку запечатлели на видео.

В Челябинске по территории электро-металлургического завода прошелся смерч. Одному из свидетелей происшествия удалось запечатлеть это природное явление на камеру своего телефона.

На ролике виден крупный столб вихрящейся черной пыли, который медленно движется в сторону снимающего.

Пользователи социальных сетей прокомментировали данное видео, как ужасающее и жуткое зрелище.

“Настоящий суровый челябинский вихрь”, как окрестили его жители города, является далеко не единичным случаем проявления природных катаклизмов. Как сообщают местные СМИ, на Южном Урале вихри - дело привычное.

Видео: Видео: YouTube/Alekz Dybin