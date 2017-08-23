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По Челябинску прошелся черный смерч

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Огромный вихрь размером с многоэтажку запечатлели на видео.

В Челябинске по территории электро-металлургического завода прошелся смерч. Одному из свидетелей происшествия удалось запечатлеть это природное явление на камеру своего телефона. 
 
На ролике виден крупный столб вихрящейся черной пыли, который медленно движется в сторону снимающего. 
 
Пользователи социальных сетей прокомментировали данное видео, как ужасающее и жуткое зрелище.
 
 “Настоящий суровый челябинский вихрь”, как окрестили его жители города, является далеко не единичным случаем проявления природных катаклизмов. Как сообщают местные СМИ, на Южном Урале вихри - дело привычное. 
 
Видео: Видео: YouTube/Alekz Dybin
Теги: вихрь , смерч , челябинск
Категории: Новости России

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