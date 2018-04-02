Видео фиаско "Почты России": Беспилотник должен был доставить посылку, но почти сразу потерпел крушение

В сети появилось видео того самого неудачного полета.

Первый опыт по доставке почты "Почтой России" с помощью беспилотника в Бурятии потерпел фиаско.

Беспилотник должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село в 15 километрах. Но летательный аппарат не справился с поставленной задачей. Почти сразу после взлета он влетел в стену дома, упал и разбился. К слову сказать, посылка осталась невридимой. В сети появились множественные сообщения с видео и шутливыми комментариями. Кто-то даже пошутил о самоубийстве беспилотника.

Сообщается, что дрон стоил порядка 1, 2 миллиона рублей.

Видео: YouTube/Место под Солнцем