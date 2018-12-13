В четверг воздух в Петербурге прогреется до +17 градусов

Осадков не ожидается.

В Петербурге в предпоследний рабочий день ожидается переменная облачность. Однако, воздух прогреется до +17 градусов, осадков не ожидается. Об этом сообщает городской Гидрометцентр.

Также ожидается небольшой ветер с севера со скоростью до 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Такая благоприятная погода продлится до конца этой недели. Дождей не будет, а к выходным столбик термометра может подняться до +20 градусов.

Самая низкая температура в Петербурге 16 мая была зафиксирована в 1965 году, тогда столбик термометра опустился до минус 1 градуса, самым теплым этот день был в 1975 году – плюс 28 градусов.

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