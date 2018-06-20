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Петербургские пляжи могут обрести статус объектов благоустройства

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Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение ЗакСа.

Депутаты Петербурга предложили наделить городские пляжи статусом объектов благоустройства. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Законодательного собрания Денис Четырбок, Мария Щербакова и Юрий Гладунов. Об этом сообщается на сайте Смольного.

После того, как пляжи обретут новый статус, власти города должны будут их обустроиться. В частности, в рекреационных зонах появятся шезлонги, скамейки, игровые площадки и участки для принятия солнечных ванн. Кроме того, все пляжи Петербурга планируется оборудовать всем необходимым для маломобильных граждан.  Территорию оснастят пандусами и настилами, будет оборудован спуск к воде.

Ранее мы писали, что капитальный ремонт Банковского моста завершится ко Дню города.

Видео: Piter.TV

Теги: закс, объект благоустройства, пляжи петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Тема дня,

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