Петербургские пляжи могут обрести статус объектов благоустройства

Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение ЗакСа.

Депутаты Петербурга предложили наделить городские пляжи статусом объектов благоустройства. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Законодательного собрания Денис Четырбок, Мария Щербакова и Юрий Гладунов. Об этом сообщается на сайте Смольного.

После того, как пляжи обретут новый статус, власти города должны будут их обустроиться. В частности, в рекреационных зонах появятся шезлонги, скамейки, игровые площадки и участки для принятия солнечных ванн. Кроме того, все пляжи Петербурга планируется оборудовать всем необходимым для маломобильных граждан. Территорию оснастят пандусами и настилами, будет оборудован спуск к воде.

Ранее мы писали, что капитальный ремонт Банковского моста завершится ко Дню города.

Видео: Piter.TV