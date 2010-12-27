Площадки "Пулково-2" могут переоснастить под бюджетное авиасообщение

После ЧМ мира по футболу "Пулково-2" станет принимать лоукостеры.

В “Пулково 2” переведут рейсы лоукостеров. В настоящее время решается вопрос относительно данной инициативы. Об этом сообщил заместитель директора “Воздушные ворота Северной Столицы” Денис Павшинский.

Руководство аэропорта осуждает экономически-финансовую сторону проекта. Решение будет принято к лету 2018 года. Отмечается, что перепрофилировать терминал будут уже после проведения Чемпионата мира по футболу. На момент проведения данного спортивного соревнования, “Пулково 2” будет принимать международные рейсы.

Создав отдельный терминал для низкобюджетных перевозок, правительство Санкт-Петербурга хочет расширить список лоукостеров, которые не отправляют рейсы в город на Неве. например, сейчас идет обсуждение с авиакомпанией из Малайзии. По мнению Александра Головина - председателя Комитета по транспорту, петербуржцам должен быть предоставлен выбор из многих низкобюджетных компаний. Сейчас же все держится на “Победе”.