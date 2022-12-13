Площадь пожара в Ростовской области составила тысячу квадратных метров

Огонь ликвидируют по второму рангу сложности.

Экстренные службы по Ростовской области сообщили о тушении пожара, который произошел в местных складах с целлюлозной продукцией, расположенных в городе в Аксае по Новочеркасскому шоссе. Огонь успел охватить территорию в тысячу квадратных метров. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что ликвидация пламени ведется по второму рангу сложности. СПециалисты установили, что по указанному адресу может находиться предприятие "Химпоставщик-Дон". Компания поставляет продукцию для строительной сферы и лакокрасочной промышленности не только в стране, но и за пределами границы. В частности, речь идет о Ближнем Зарубежье.

По оперативным данным, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Горит один ангар по всей площади, огонь перешел на рядом стоящий ангар. сотрудник ГУ МЧС по региону

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