Оконная рама заброшенной водонапорной башни XIX века насмерть придавила мужчину в Сосновом Бору

Пострадавшего нашли без сознания. Позже выяснилось, что он скончался.

Утром воскресенья, 18 июня, в экстренные службы поступило сообщение, что в заброшенном здании на улице мира в Сосновом Бору находится мужчина без сознания. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 47-летний житель города погиб в результате обрушения конструкции оконной рамы заброшенного здания водонапорной башни XIX века. Плита буквально придавила мужчину.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV