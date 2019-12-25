Оконная рама заброшенной водонапорной башни XIX века насмерть придавила мужчину в Сосновом Бору

Утром воскресенья, 18 июня, в экстренные службы поступило сообщение, что в заброшенном здании на улице мира в Сосновом Бору находится мужчина без сознания. Об этом стало известно Piter.TV.
Как удалось установить, 47-летний житель города погиб в результате обрушения конструкции оконной рамы заброшенного здания водонапорной башни XIX века. Плита буквально придавила мужчину.
Труп направлен в морг для установления причины смерти.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: Piter.TV
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