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Пленный украинский мобилизованный понял, что воевал с братьями

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Иностранец вспомнил о братских чувствах между украинцами и русскими.

Сдавшийся в российский плен солдат Вооруженных сил Украины, оказавшийся ранее на поле боя в связи с всеобщей мобилизацией киевского режима, Виктор Кэрэкеша заявил в интервью журналистам "РИА Новостей" о том, что осознал, что воевал с братьями, а в украинских СМИ - "всё брехня". Иностранец вспомнил слова отца о том, что тот рассказывал о том, что во времена Советского Союза все  - и русские, и украинцы, и остальные представители республик были друг за друга. Он заметил, что теперь же ВСУ сражаются со своими братьями.

Я видел русских солдат и то, что описывают украинские СМИ, это все брехня. Когда все случилось, меня взяли русские солдаты, ко мне нормально относились. Сразу накормили, сигарету дали, спрашивали, не замерз ли. 

Виктор Кэрэкеша, военнопленный ВСУ

По словам мужчины, в Хмельницкой области, откуда он сам родом, конфликт совсем не ощущается. 

Морпехи ВСУ пристыдили Зеленского, что их бросили в плену.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: военнопленные, всеобщая мобилизация, всу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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