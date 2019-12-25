Плавание улучшает когнитивные функции и память

По этому показателю оно превосходит пробежку или езду на велосипеде.

Ученые из университета Марди Хардин-Бэйлор Сины Мэтью в журнале The Conversation выяснили, что регулярные занятия плаванием улучшают когнитивные функции головного мозга, а также формируют в нем новые нейронные связи. После стресса такая нагрузка помогает восстановиться. Статья была опубликована в журнале The Conversation.

Отмечается, что плавание является наиболее полезной аэробной нагрузкой для мозга и памяти. По данному показателю плавание превосходит пробежку, а также езду на велосипеде. Большая часть исследований была проведена на крысах.

Одно из исследований показало, что плавание стимулирует некоторые мозговые пути, которые подавляют воспаление в гиппокампе и препятствуют процессу программируемой гибели клеток. Благодаря плаванию выживаемость нейронов увеличивается, уменьшаются и когнитивные последствия старения.

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