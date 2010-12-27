В автобусах до Пулково могут отменить плату за провоз багажа

"Пассажиравтотранс" отправил предложение комитету по транспорту.

ГУП "Пассажиравтотранс" может отменить плату за багаж на маршрутах №39 и №39Э до Пулково. Об этом "Фонтанке" сообщил представитель перевозчика.

Предприятие отправило данное предложение городскому комитету по транспорту. Стоимость провоза багажа составляет 40 рублей, а эти два автобуса являются единственным способом добраться до Пулково на общественном транспорте.

Всего на маршруте курсируют 29 автобусов. Маршрут №39 делает остановки в пути, №39Э (экспресс) идет от начальной до конечной точки без остановок, время в пути — от 17 до 25 минут.

Также в Пулково появятся экологичные автобусы-гармошки.

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