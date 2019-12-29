Платные парковки в центре Петербурга готовятся к наплыву автомобилистов

В центре работают паркоматы, но имеются проблемы со счетчиками мест и контролерами и инспекторами.

С 12 марта в Петербурге вступят в силу поправки к административному кодексу, подписанные президентом Владимиром Путиным. Согласно им, припарковавшимся в зоне платной стоянки неплательщикам грозит штраф.

Городские стоянки, как изучила "Фонтанка". относительно готовы к наплыву автомобилистов: на площадках есть разметка, парковка сопровождается знаками и работающими (кроме одного) паркоматами. На Литейном проспекте замечены нерабочие счетчики парковочных мест и вообще не замечены контролеры и автомобили специальной инспекции.

На данный момент ответственные и забывчивые владельцы платят от 30 до 120 рублей за свое транспортное средство за час, месячный абонемент на платное парковочное место стоит 12 тысяч рублей, а годовой – 108 тысяч.

Ранее мы рассказывали, что ГК "Геоизол" начала строительство подземного паркинга в "Невской ратуше".

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