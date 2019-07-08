Платежеспособность клиентов в Сбербанке оценивает искусственный интеллект

Об этом представители кредитной организации рассказали на Международном финансовом конгрессе. Крупнейшее профессиональное мероприятие в банковской сфере собрало в городе на Неве финансистов и экспертов со всего мира. Одним их главных партнеров и главных ньюсмейкеров конгресса стал Сбербанк.

Всего несколько дней прошло с тех пор, как весь строительный рынок стал окончательно играть по новым правилам с проектным финансированием и эскроу счетами. Сегодня в России возводят 123 млн квадратных метров жилья. По состоянию на 2 июля всего 7,7 млн из них должны достроить по старой схеме, а только 5.7 млн кв метров перешли на эскроу счета. Причина – региональные контролирующие органы медленно принимают решения о готовности объектов.

Никита Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

Сегодня застройщик может строить за свои до 1 октября 2019 года, после 1 октября 2019 года он не имеет права подать заключение, не сможет подать заявление по привлечению средств граждан по старой схеме.

Участники международного финансового конгресса отметили, что не все банки готовы открывать эскроу счета. Лишь треть из 95 аккредитованных организаций подтвердила готовность работать со строителями. Сбербанк в этом отношении пошел дальше всех, открыв порядка 3000 счетов эскроу, из которых более 100 уже раскрыты – то есть застройщик успешно завершил строительство. Понимая нехватку собственных средств, без которых компаниям не удается получить проектное финансирование, Сбербанк выпустил 2 новых продукта

Анатолий Попов, заместитель председателя правления, руководитель блока "Корпоративный бизнес" ПАО Сбербанк:

Первый – бридж кредит на покупку земельного участка, который нужен для того, чтобы построить какие-то жилье. И второе – это кредит на будущую прибыль на проектные работы, когда банк уже понимает, что на таком-то участке будет построен такой-то объект, будет такая-то себестоимость квадратного метра, будет реализовано по таким-то ценам. Мы понимаем прибыльность этого проекта и часть этой прибыли готовы в начале уже финансировать для компании застройщика.

На Международном финансовом конгрессе обсудили перспективы безопасного цифрового мира. Сбербанк рассказал о собственной системе кибербезопасности для всех участников своей экосистемы. При этом участники сессии отметили, что растет число киберпреступлений, связанных с так называемой социальной инженерией в отношении клиентов. И если раньше объектами мошенничество становились люди старшего поколения, то сегодня злоумышленники атакуют людей в возрасте 35-45 лет, которые из-за занятости часто пренебрегают правилами безопасности.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления ПАО Сбербанк:

Социальная инженерия она не новая просто она имеет тренд к увеличению, пока на сегодняшний день остановить мошенничество по росту не удалось. То, что делаем мы – у нас высокий уровень предотвращения, один из самых высоких на рынке и в мире. Но без активных действий всех вместе всех других банков, обмена информацией и государственных институтов, включая правоохранительные органы, мне кажется, этот тренд будет сложно перебороть.

Центр кибербезащиты Сбербанка ежедневно анализирует более 6 млрд событий, из которых с помощью искусственного интеллекта выделяется 150–200 подозрений на атаку. Машинное обучение помогает не только защищать, но и регулировать. Так искусственный интеллект в Сбербанке отвечает за выдачу кредитов. Новейшую модель, которая может оценить платёжеспособность клиента создали менее чем за полгода.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления ПАО Сбербанк:

Одно из направлений работы искусственного интеллекта – это глубинное обучение. Там, где сам алгоритм ищет взаимосвязи и выдает ответ. На основании достаточно простого набора транзакционных данных клиентов с помощью вот этого глубинного обучения мы получили модель, которая предсказывает дефолт либо не дефолт, выдавать-не выдавать лучше, чем этот ансамбль из сотен моделей, который мы создавали за 10 лет.

О развитиях цифровых технологий в сфере регулирования и надзора говорили на одноименной сессии. По словам представителей Сбербанка, на предсказательную силу алгоритмов может влиять качество данных. А сами модели нуждаются в постоянном техническом обслуживании – некоторые алгоритмы в Сбербанке собирают заново или улучшают каждый день.