Проекты "Василеостровская-2" и "Балтийская-2" будут делать еще год

Документы по планировке территорий для вторых вестибюлей станций метро "Василеостровская" и "Балтийская" подготовят через год – к 20 октября 2018 года.

Комитет по градостроительству и архитектуре распорядился подготовить документацию по планировке для вторых вестибюлей станций метро "Василеостровская" и "Балтийская" до 20 октября 2018 года. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте администрации города.

Станцию метро "Балтийская-2" все еще планируют построить на месте заброшенного цеха завода "Подъемтрансмаш". "Василеостровская-2" будет расположена на месте дома 38 на 11-ой линии Васильевского острова.

Предполагалось, что планировка территорий под станции закончится 10 сентября 2017 года. А ранее планировку наклонных ходов должны были закончить еще в 2013-2014 годах в рамках Целевой программы "Развитие транспортного комплекса Санкт-Петербурга до 2015 года". Тогда станция на острове должна была стать частью кольцевой линии.

Также к следующем году планируют завершить проектировку территорий для новый станций Лахтинско-Правобережной линии от "Спасской" до "Морского фасада" через "Большой проспект". Кроме того, будут разрабатывать план Красносельско-Калининской линии от "Казаковской" до станции "Обводный канал-2" и магистрали М-32 на участке от М-49 до Приморского шоссе.