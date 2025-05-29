Планировавшего воевать против РФ крымчанина приговорили к 12 годам

Южный окружной военный суд приговорил жителя поселка Симеиз 1987 года рождения в Крыму к 12 годам колонии строгого режима. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления российских силовых структур на полуострове. В УФСБ РФ уточнили, что мужчина планировал уехать на украинскую территорию, а затем вступить в местное формирование "Русский добровольческий корпус" (апрещенная на территории России экстремистская и террористическая организация) для того, чтобы принимать участие в боевых действиях против ВС РФ. С противоправной целью злоумышленник в социальной сети установил контакт c представителями данной террористической структуры. Он получил от куратора подробные инструкции.

Приговором Южного окружного военного суда (город Ростов-на-Дону) фигурант признан виновным в предъявленном обвинении и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима (первые 2 года - в тюрьме). пресс-служба УФСБ РФ по Крыму

В ЛНР задержали гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже.

Фото и видео: Telegram / Крым 24, УФСБ России по Крыму