В мае Планетарий №1 откроет бесплатный уличный лекторий

Авторы планируют запустить ряд лекция на самые разные темы, начиная от науки и техники и заканчивая архитектурой, искусством и космосом.

После праздников Планетарий №1 откроет для петербуржцев уличный лекторий, рассчитанный на 40 человек. Об этом сообщает "Фонтанка", ссылаясь на руководителя планетария Евгения Гудова.

Для помещения для лекции был специально переоборудован бывший газгольдер на набережной Обводного канала. К нему пристроили футуристическое помещение, выполненное из стекла и металла. Авторы планируют запустить ряд лекция на самые разные темы, начиная от науки и техники и заканчивая архитектурой, искусством и космосом.

Первое занятие пройдёт 11 мая. Его проведет арт-менеджер Алёна Стецюкевич, которая расскажет об "ART&LIFESTYLE" и о том, "как искусство стало частью успешной жизни". Всего в мае и июне планируется 21 лекция.

Фото: vk.com/planetarium1