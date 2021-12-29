В библиотеке "Малоохтинская" расскажут об искусстве, фотографии и перформансе

Специалисты затронут тему автобиографичности в искусстве.

В воскресенье, 20 февраля, в библиотеке "Малоохтинская" стартует цикл лекций об автобиографичности в искусстве, фотографии и перформансе. Об этом сообщили в пресс-службе библиотеки.

Каждый человек рано или поздно начинает внимательно познавать себя. Художники этим занимаются постоянно в той или иной форме и в некоторой мере привносят этот диалог с собой в собственное искусство. Однако, есть и те, кто делает центральной темой своих работ именно собственную жизнь, позволяя публике наблюдать за ней порой с очень близкого расстояния. Личная жизнь становится предметом искусства. организаторы

Искусствовед Екатерина Предко представил авторский лекторий-лабораторию "Напряженность между откровением и маскировкой: фотография как автобиография". Всего проведут три лекции и одно практическое занятие.

Вход на все события бесплатный, но требующий регистрации.

Фото: предоставлено пресс-службой библиотеки "Малоохтинская"