В библиотеке "Малоохтинская" расскажут об искусстве, фотографии и перформансе

В воскресенье, 20 февраля, в библиотеке "Малоохтинская" стартует цикл лекций об автобиографичности в искусстве, фотографии и перформансе. Об этом сообщили в пресс-службе библиотеки.
Каждый человек рано или поздно начинает внимательно познавать себя. Художники этим занимаются постоянно в той или иной форме и в некоторой мере привносят этот диалог с собой в собственное искусство. Однако, есть и те, кто делает центральной темой своих работ именно собственную жизнь, позволяя публике наблюдать за ней порой с очень близкого расстояния. Личная жизнь становится предметом искусства.
организаторы
Искусствовед Екатерина Предко представил авторский лекторий-лабораторию "Напряженность между откровением и маскировкой: фотография как автобиография". Всего проведут три лекции и одно практическое занятие.
Вход на все события бесплатный, но требующий регистрации.
Фото: предоставлено пресс-службой библиотеки "Малоохтинская"
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