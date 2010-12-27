План восстановления канализации в поселке Победа зафиксировали в "дорожной карте"

У жителей поселка появилась надежда на выход из экологического кризиса.

Ситуация с восстановлением канализационной системы в поселке Победа под Рощино наконец-то сдвинулась с мертвой точки. По данным Piter.TV, правительство Ленинградской области и "Леноблводоканал" утвердили "дорожную карту" реконструкции и капитального ремонта канализационно-очистных сооружений на территории поселка. Чиновники планируют восстановить систему с производительностью 2000 кубических метров в сутки в период с августа 2018 года по декабрь 2021-го.

Как следует из документа, подписанного руководителем комитета по ЖКХ Ленинградской области Сергеем Кузьминым и гендиректором "Леноблводоканала" Саядом Алиевым, работы будут вестись по двум ключевым направлениям: реконструкция и капремонт объекта.

Что касается реконструкции, то уже в августе 2018-го специалисты приступили к обследованию технического состояния строительных конструкций и сбору исходных данных. До середины сентября будет составляться план противоаварийных мероприятий. Затем эксперты расссмотрят и согласуют утверждаемую часть проекта. С 15 ноября по 31 января 2019-го пройдут инженерные изыскания. После этого начнется уже практическая реализация проекта. С июля по октябрь 2019-го пройдет экспертиза проектно-сметной документации, весной 2020-го пройдет конкурс на место подрядчика, а с мая 2020 по декабрь 2021 поселок дождется строительно-монтажных работ. Пуско-наладочные работы, а также ввод в эксплуатацию запланированы на весь 2021 год.

Капитальный ремонт канализационной системы тоже оказался весьма масштабным проектом. До 31 августа 2018-го ГУП, ЛО совместно с птицефабрикой "Ударник" проработают мероприятия по сбросу стоков предприятия по всем существующим стандартам. Затем ГУП и ЛО разработают план разделения отходов на бытовые и промышленные (до октября 2018-го). На средства "Леноблводоканала" будет создан проект капремонта и проведена госэкспертиза (до 17 декабря 2018-го). Сразу после этого выделят средства на капремонт. А Ленинградская область возьмет на себя восстановление строительных конструкций и противоаварийные мероприятия (до 30 марта 2020). Ввод объекта после капремонта в эксплуатацию запланирован на весну 2021 года.

Напомним, в поселке Победа последние годы не функционируют канализационно-очистные системы. При этом на территории муниципалитета работает крупная птицефабрика. Местные жители и администрация активно добивались реконструкции и капремонта объекта, без которого нормальная жизнь поселка находилась под угрозой серьезных экологических проблем.