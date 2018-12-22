Пивоваров обратил внимание на "скрытые" выборы в Петербурге

У исполнительного директора "Открытой России" появились вопросы по организации муниципальных выборов.

В пятницу, 14 июня, Андрей Пивоваров и его коллега Анастасия Буракова подали жалобу в Горизбирком (ГИК) Петербурга. По их наблюдениям, муниципальные власти стараются "засекретить" даты проведения выборов в каждом из округов.

Как отметил политик, по заявлению ГИК, все избирательные комиссии муниципальных образований (ИКМО) должны представлять данную информацию для публикации на своих официальных сайтах. Однако эти решения есть у представителей "Открытой России" на руках, но их нет в открытом доступе на электронных ресурсах.

"И никто не знает, сколько еще тайных решений принято в городе. Фактически этим нарушается принцип открытости выборов и ставится под вопрос способность ГИК выстраивать свою работу", - также написал Пивоваров на своей странице в Facebook.

После того, как жалоба была отправлена в ГИК и Центризбирком, он встал в одиночный пикет с плакатом, на котором было написано "В Петербурге прячут выборы. Элла Памфилова, Виктор Миненко, где ваши обещания?"

Фото: Андрей Пивоваров / Facebook