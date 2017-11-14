Петербургские ученые помогли Баскову похудеть

28 октября состоялся концерт "Звезды с Любовью" в честь 50-ти летнего юбилея БКЗ. Канал Piter.TV побывал на этом мероприятии и узнал секрет молодости Николая Баскова.

В наше время многие звезды эстрады имеют свой бизнес и, зачастую, это дело не обязательно касается музыки. Мы решили узнать у Николая, есть ли у него любимое дело, помимо сцены:

Так как я год испытываю на себе инновации питерских ученых, связанных с пептидами, а все спрашивают, как я так хорошо выгляжу, как похудел? Мы решили выпустить такую линейку, которая настроена именно на омоложение организма. Продукт запатентован институтом геронтологии. Это применение пептидов в жидкой, таблетированной форме и кремах для лица, как для мужчин, так и для женщин. Линейка будет называться "Энергия Звезды", и я думаю, что со следующего года она уже появится в доступе. Я хочу поделиться этим опытом, так как сам на себе это испытал.

Николай Басков

Николай признался, что пришел к выводу о том, что здоровье - главный приоритет для любого человека. Все мы хотим выглядеть и чувствовать себя хорошо, но загрязненная погода, окружающая среда, перепад температур, нестабильная сезонная погода и малое количество солнца - все это мешает людям.

Я думаю, что в этом продукте люди почувствуют свою энергию солнца.

В этом году Николай Басков сильно похудел, и всем поклонникам стало интересно: на какой диете сидел артист. Мы решили узнать советы по поддержанию себя в форме от "золотого голоса России". Певец признался, что секрет прежде всего в правильном питании, спорте, полноценном сне и позитивном настрое:

Я очень позитивно отношусь к тому, что меня окружает. Каждое утро, когда я просыпаюсь, я чувствую, что несмотря на какую-то загруженность или усталость, в моем организме просыпается внутреннее солнце, которое меня согревает и настраивает на целый день, наполненный прежде всего радостью, любовью к людям, которых я буду встречать в течение этого дня. И главное, наверное, тоже очень важный аспект, когда я просыпаюсь, как только открываю глаза, выпиваю сразу один литр воды.

Видео: Piter.TV

Михаил Аристократов, Надя Путинцева, Дарья Молчанова