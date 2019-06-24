Piter.tv делится видео салюта с "Алых Парусов"

Выпускники простились с школой на стрелке Васильевского острова.

В мероприятии "Алые паруса" приняло участие более 1,4 миллиона человек. Прошлогодний показатель зафиксировал всего 1,2 миллиона пришедших. Отметим, что в 2019 году на Дворцовой площади собралось порядка 88 тысяч петербургских школьников и их родителей. Музыкальную программу на сцене завершили исполнители Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Сразу после концерта зрители направились к набережной Невы, чтобы увидеть основное действие.

Пиротехнической шоу и участием корабля с алыми парусами длилось 22 минуты. Для Петербурга это стало рекордом. В этом году в акваторию реки вошел двухмачтовый бриг "Россия". Он показался школьникам из-под разведенного Троицкого моста. Далее парусник следовал традиционного направлению. Он дошел до Дворцовой набережной и стрелки Васильевского острова. Завершил торжества праздничный салют

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Отметим, что "Россия" специально была создана для выпускников школ Петербурга. В ходе изготовления корабелы использовали как исторические методы строения, так и современные технологии. Корабль представляет собой парусник в 50 метров в длину. Высота бортов составляет 5 метров. Размер 19 алых парусов занимает площадь около 900 квадратных метров. Судно может достигать скорость до 16 узлов.

Ранее Piter.tv писал о том, что тысячи людей в Петербурге собираются на Дворцовой площади, чтобы увидеть "Алые паруса".

Фото и видео: Piter.tv